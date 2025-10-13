Туск ответил футбольным фанатам, которые обругали его на матче против Литвы

Польский премьер-министр Дональд Туск отреагировал на оскорбления, которые раздавались в его сторону во время футбольного матча между сборными Польши и Литвы накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск написал на Х.

В воскресенье в литовском Каунасе польские футболисты сыграли очередной матч в рамках отборочных игр к чемпионату мира, а их соперником была сборная Литвы.

На выездной матч также поехал польский премьер Дональд Туск, который занял место в почетной ложе рядом с главой правительства Литвы Ингой Ругиниене.

На трибунах польские болельщики, кроме поддержки игроков, также критиковали Туска. Раздавались нецензурные выкрики, был вывешен баннер с надписью "Ты не являешься, не был и не будешь болельщиком сборной Польши".

Сам премьер отреагировал на это иронично.

"Писовцы (депутаты от партии "Право и справедливость" – Ред.) спрашивают, переводил ли я литовской премьерке все выкрики с трибун. "Дональд, дурак..." я перевел. У меня слабость к этому лозунгу – всегда, когда его скандируют, я выигрываю выборы", – написал глава правительства.

Далее в своем посте Туск отметил, что не переводил такие лозунги, как "убирайтесь, с**и", "е***ый Израиль" и "будем е***ить полицию".

Напомним, более половины поляков дали негативную оценку работе Дональда Туска на посту премьер-министра.

