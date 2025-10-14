Прем'єрка Литви відзначила зміцнення партнерських відносин з Туском після футбольного матчу

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене дуже задоволена дружніми стосунками, які склалися з її польським колегою Дональдом Туском після того, як вони разом переглянули футбольний матч між Литвою та Польщею у вихідні.

Її слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Ругінене розповіла журналістам, що вони з Туском розмовляли "про все", а також наголосила, що вона "дуже рада дружнім стосункам, які ми налагодили за такий короткий час".

Вона сказала, що вони також обговорили питання, пов'язані з фінансуванням оборони. Ругінене заявила, що планує використовувати так звану спортивну дипломатію з лідерами інших країн.

"Я обов'язково використаю всі свої козирі, якщо це буде вигідно для Литви", – сказала прем'єр-міністр.

Як зазначається, Ругінене і Туск вперше зустрілися на початку минулого тижня у Варшаві.

Нагадаємо, у неділю, 12 жовтня, в литовському Каунасі польські футболісти зіграли черговий матч у межах відбіркових ігор до чемпіонату світу, а їхнім суперником була збірна Литви.

На виїзний матч також поїхав польський прем'єр, який зайняв місце в почесній ложі поруч із главою уряду Литви.

На трибунах польські вболівальники, крім підтримки гравців, також критикували Туска. Лунали нецензурні вигуки, було вивішено банер з написом "Ти не є, не був і не будеш вболівальником збірної Польщі".

Після цього Туск відреагував на лайку, яка лунала в його бік.

