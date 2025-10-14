В Греции – масштабная забастовка против трудовых реформ

В Греции остановили роботу общественный транспорт и порты из-за общенациональной забастовки, организованной крупнейшими профсоюзами государственного и частного секторов – ADEDY и GSEE.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Работники протестуют против правительственного законопроекта, который предусматривает продление рабочего времени и изменения правил найма в частном секторе.

"Вместо того, чтобы повысить доходы работников и усилить государственные услуги, правительство решило законодательно закрепить работу для нескольких работодателей и изнурительный рабочий день", – говорится в заявлении ADEDY и GSEE.

Как отмечается, в рамках забастовки в портах остались пришвартованными корабли, а железнодорожное сообщение было прекращено. К акции присоединились также врачи государственных больниц, журналисты государственных СМИ и другие категории работников.

В полдень по местному времени они пройдут маршем к зданию парламента в Афинах, где на этой неделе состоятся дебаты и голосование по спорному законопроекту.

Предложенные правительством изменения позволяют работодателям продлевать рабочее время и предоставляют больше гибкости в краткосрочном найме, а также предусматривают новые правила в отношении ежегодного отпуска. Кабинет министров утверждает, что реформа сделает рынок труда более эффективным и обеспечит дополнительную защиту работников, которые отказываются работать сверхурочно.

Профсоюзы, напротив, заявляют, что законопроект разрушает основы трудового права, фактически отменяя восьмичасовой рабочий день, и лишает работников возможности коллективных переговоров.

Они отмечают, что в стране, где средняя зарплата остается одной из самых низких в ЕС, вместо повышения доходов правительство "узаконивает изнурительный труд для нескольких работодателей".

По данным Евростата, покупательная способность греков до сих пор является одной из самых низких среди стран Европейского Союза, несмотря на рост заработных плат и снижение безработицы после долгового кризиса 2009-2018 годов.

Правительство заявляет, что реформа будет действовать только до 37 дней в году, предоставит работникам возможность получить 40% надбавки за сверхурочные часы и отвечает спросу работодателей и самих работников на более гибкий рынок труда.

Напомним, 11 сентября в Греции бастовали машинисты поездов из-за увольнения трех коллег.