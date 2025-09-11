В Греции бастуют машинисты поездов из-за увольнения трех коллег

В четверг машинисты поездов по всей Греции устраивают 24-часовую забастовку в знак протеста против увольнения трех своих коллег из Hellenic Train.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В заявлении Греческого профсоюза машинистов (PEPE) говорится, что забастовка является ответом на то, что он назвал "несправедливыми и внезапными" увольнениями.

По данным профсоюза, Hellenic Train, дочерняя компания итальянской государственной Ferrovie Dello Stato Group, разорвала контракты с тремя машинистами-ветеранами в августе без предварительного предупреждения.

Все трое имели более чем 40-летний стаж работы и, по словам профсоюза, принадлежали к социально уязвимым группам и имели проблемы со здоровьем.

Ожидается, что забастовка нарушит железнодорожное сообщение по всей стране, включая пригородные железнодорожные маршруты до аэропорта. Греческая железная дорога, при поддержке сотрудников службы безопасности, будет работать на ограниченном количестве маршрутов.

Метрополитен, однако, работает в обычном режиме.

Как сообщалось, сотни сотрудников службы безопасности британского парламента намерены в течение двух дней этого месяца бастовать из-за условий и оплаты труда.

А Национальный профсоюз общин Румынии (SCOR) объявил о начале бессрочной забастовки сотрудников мэрий, начиная с пятницы, 29 августа.