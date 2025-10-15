Премьер Грузии отменил встречу с главой ОБСЕ после ее появления на антиправительственном митинге

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен после ее появления на антиправительственном митинге в Тбилиси.

Об этом сообщили в администрации правительства Грузии, передает News Georgia, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Элиной Валтонен после ее появления на антиправительственном митинге в Тбилиси.

"В связи со вчерашним участием в противозаконном митинге и ложными заявлениями премьер-министр отменил запланированную встречу с главой МИД Финляндии", – сказал он.

Напомним, в последние месяцы власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и активистов на фоне длительных антиправительственных протестов из-за отказа от движения в Европейский Союз.

Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.

