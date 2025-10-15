Литва выделит $30 млн на закупку оружия у США для Украины

Литва объявила о присоединении к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупку вооружений в Соединенных Штатах для передачи Украине.

Об этом в Брюсселе заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, сообщает "Европейская правда".

По словам литовского министра, Литва предоставит 30 млн долларов на закупку оружия в рамках инициативы PURL.

"Итак, говоря об Украине, Литва сегодня выделит 30 млн долларов для PURL. При необходимости мы можем перечислить эти деньги сегодня, и мы очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно скорее", – отметила Шакалиене.

Ранее о присоединении к инициативе PURL объявила Финляндия.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в среду анонсировал заявления о присоединении новых государств к инициативе PURL.