США ожидают, что Япония прекратит покупать российские энергоресурсы

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил министру финансов Японии Кашунобу Като о том, что администрация американского президента Дональда Трампа ожидает от Японии прекращения импорта российских энергоносителей.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, министры встретились в кулуарах ежегодного заседания Международного валютного фонда и встреч лидеров G7 и G20, которые состоялись на этой неделе в Вашингтоне.

Бессент и Като обсудили вопросы, касающиеся экономических отношений между США и Японией, а также "ожидания администрации относительно прекращения Японией импорта российских энергоносителей".

"Япония сделает все, что в ее силах, исходя из основного принципа координации со странами G7 для достижения справедливого мира в Украине", – сказал Като журналистам, когда его спросили, призывал ли Бессент Японию прекратить импорт российских энергоносителей.

Как напомнило агентство, Япония договорилась с другими странами G7 о постепенном прекращении импорта российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Однако Япония продолжает покупать нефть "Сахалинский бленд", побочный продукт производства сжиженного природного газа в рамках проекта "Сахалин-2", который имеет важное значение для энергетической безопасности Японии, поскольку составляет около 9% ее импорта сжиженного природного газа.

В прошлом месяце Япония снизила ценовой предел на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель, что фактически соответствует новому ценовому пределу, установленному Европейским Союзом в июле в рамках 18-го пакета санкций против Москвы.

Отметим, 15 октября Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

В тот же день правительство Великобритании объявило об очередных ограничительных мерах в отношении российских энергоносителей, которые назвало "самыми жесткими санкциями против России".