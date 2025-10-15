Британия ударила масштабными санкциями по российской нефти

Правительство Великобритании во вторник объявило об очередных ограничительных мерах в отношении российских энергоносителей, которые назвало "самыми жесткими санкциями против России".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства.

Новые санкции Британии касаются 90 физических и юридических лиц, среди которых – российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", четыре нефтяных терминала в Китае и индийская компания Nayara Energy Limited.

Также в британский санкционный список внесли 44 танкера российского "теневого флота".

Отдельно Лондон объявил о санкциях против восьми танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые помогали с экспортом России, и китайского терминала СПГ в городе Бейхай.

"Чтобы еще больше ограничить поступление средств в Кремль, Великобритания сегодня объявила, что запретит импорт нефтепродуктов, переработанных в третьих странах из российской сырой нефти", – говорится в сообщении.

О новых санкциях Британии стало известно на фоне призывов США к европейским государствам усилить санкционное давление на Россию и полностью отказаться от закупки ее энергоносителей.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

А президент США Дональд Трамп ранее говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО, и если они прекратят покупать российскую нефть.