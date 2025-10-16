Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС

В оборонной "дорожной карте" ЕС Украину определяют как ключевую составляющую оборонной готовности Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в тексте документа, который есть в распоряжении редакции.

Шестой раздел "дорожной карты" имеет заголовок "Украина как ключевая составляющая усилий Европы для (оборонной) готовности".

В нем говорится, что в интересах самой Украины, а также и Европы – чтобы Украина стала "стальным дикобразом", слишком сложной добычей для захватчика. Поэтому оборонные усилия Европы должны быть направлены также на дальнейшее усиление обороноспособности Украины, и также следует позаботиться, чтобы Европа училась на боевом опыте Украины, ее инновациях, опыте военно-гражданского сотрудничества.

"Страны-члены и ЕС будут делать вклад в "рамку" для долгосрочных гарантий безопасности для Украины, которые будут основываться на: долгосрочных правовых основах; прогнозируемом многолетнем финансировании и военном снабжении; интеграции с европейской оборонно-технической базой; четких консультационных механизмах; а также связи со вступлением Украины в ЕС и послевоенным восстановлением", – говорится в документе.

Целью определяют, чтобы Украина сохраняла обороноспособность и была способна отразить потенциальные новые нападения России, а украинский ОПК был полноценно интегрирован с европейским – что создаст преимущества для обеих сторон.

Для поддержания и развития оборонных возможностей Украины в краткосрочной перспективе Еврокомиссия планирует привлечь "репарационный заем" с использованием замороженных российских активов, что обеспечит стабильные поставки Украине оружия – "преимущественно из европейской и украинской оборонной индустрии в соответствии с потребностями на поле боя".

Параллельно это будет способствовать развитию сотрудничества ОПК, развитию, инновациям и масштабированию.

Также эти усилия предусматривают продолжение и масштабирование помощи с подготовкой военных через специальную миссию ЕС EUMAM, а также улучшенный сбор разведданных.

Отдельно отмечают альянс дронов с Украиной как проект, который будет способствовать созданию совместных предприятий за пределами Украины и позволит совместить европейские технологии и украинские практический опыт и знания.

На эту цель будет работать и участие Украины в таких финансовых программах ЕС, как SAFE и EDIP/Ukraine Support Instrument (USI).

"В зависимости от прогресса, в начале 2026 года можно рассмотреть создание дополнительной инициативы с фокусом на Украине", – отмечают в документе.

Целевыми этапами в реализации этого замысла называют:

– принятие Инструмента поддержки Украины в рамках программы EDIP и "репарационного займа" до конца 2025 года;

– реализацию замысла в рамках "снарядной инициативы" с поставкой двух миллионов снарядов – до конца 2025 года;

– включение Украины в различные проекты сотрудничества по военным возможностям и запуск альянса дронов – в первом квартале 2026 года;

– рассмотрение дополнительных стимулов, чтобы страны-члены оказывали поддержку Украине, в начале 2026 года;

– запуск инициативы Brave Tech EU с финансированием на тестирование инновационных решений по потребностям на поле боя, которые определят вместе с Украиной – до конца 2026 года;

– продолжение военной учебной миссии ЕС и сотрудничество в дальнейшем с мероприятиями "коалиции решительных", когда для этого сложатся обстоятельства.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" – комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.