Дорожная карта ЕС предполагает предоставление "репарационного займа" Украине до конца года

Оборонная дорожная карта ЕС среди прочего содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца 2025 года.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя дорожную карту, передает "Европейская правда".

Он отметил, что украинская оборона заслуживает поддержки ЕС.

"Дорожная карта имеет очень важное обещание. "Репарационный заем" должен быть реализован до конца 2025 года, и Украина действительно готова помочь нам своим нынешним проверенным в боях опытом. Мы вместе строим европейский оборонный купол", – заявил Кубилюс.

Он также отметил, что европейские флагманы боеготовности могут быть реализованы вместе с Украиной.

"Европейская инициатива по противодействию беспилотникам, Страж восточного фланга, – это те проекты, которые можно начать немедленно, чтобы научиться создавать успех. Они могут быть реализованы вместе с Украиной", – сказал Кубилюс.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что на предстоящем саммите Европейского совета он призовет ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления Украине "репарационного займа".

В начале октября Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.

Идея займа с использованием российских замороженных активов – или "репарационного займа" – заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации.

