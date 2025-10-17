Фицо: вступление Украины в ЕС усилит сотрудничество между странами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в Европейский Союз усилит сотрудничество между странами.

Об этом он сказал на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций в пятницу в Кошице, 17 октября, передает "Европейская правда".

Фицо заявил, что его страна поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

"Приоритетом является трансграничное сотрудничество и европейская интеграция Украины: по этому поводу мы никогда ничего другого не говорили. Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее в Евросоюзе, то мы также считаем, что то, что вы будете в ЕС – поддержит стабильность в регионе и придаст новые импульсы для наших двусторонних отношений", – сказал он.

Премьер Словакии подчеркнул, что когда Украина вступит в ЕС – сотрудничество между Киевом и Братиславой "будет еще более интенсивным, чем сейчас".

В то же время Фицо отметил, что страны имеют разные мнения по вопросу членства Украины в НАТО.

В сентябре Фицо сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом обретения членства.

