Туск доволен решением суда в отношении подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца

Премьер-министр Польши Дональд Туск одобрительно прокомментировал решение суда, который не согласился на экстрадицию в Германию подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" Владимира Ж. и отменил его временный арест.

Об этом польский премьер написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что польский суд "правильно сделал", отказав в экстрадиции украинца.

"Польский суд отказал в выдаче Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока-2", и освободил его из-под стражи. И правильно сделал. Дело закрыто", – подчеркнул он.

Сообщалось, что окружной суд в Варшаве не согласился выдать подозреваемого в подрыве газопроводов Владимира Ж. немецкой стороне и отменил его временный арест.

Напомним, украинца Владимира Ж. задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года.

Кроме того, Верховный суд Италии в среду отменил решение об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова в Германию, где ему инкриминируют причастность к подрыву российских газопроводов "Северные потоки".