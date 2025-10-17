Польша не будет выдавать Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца

Окружной суд в Варшаве не согласился выдать подозреваемого в подрыве газопроводов "Северного потока" Владимира Ж. немецкой стороне и отменил его временный арест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

К 11 часам утра сотрудники полиции завели Владимира Ж. в зал суда. Судья Дариуш Любовский начал рассмотрение дела. Слушание проходило в закрытом режиме.

"В Германии Владимира Ж. не ждет справедливый суд", – заявил адвокат Тимотеуш Папроцкий, защитник украинца, перед оглашением решения суда, перечислив аргументы линии защиты.

"Если органы Европейского Союза признают "Северный поток-1" и "Северный поток-2" боевой инфраструктурой Российской Федерации, как это следует из регламентов и решений Совета Европейского Союза (...), поддерживающей военные действия в Украине, то где – несмотря на это знание – Германия может увидеть действия, связанные с конституционным саботажем?" – продолжил адвокат.

Он выразил надежду, что будет справедливое решение – в соответствии с польским, международным и европейским правом – и в конечном итоге это будет решение, в котором Польша откажет немецкой стороне в выдаче гражданина Украины.

Отвечая на вопрос о том, следует ли судить кого-то из украинцев в таком случае, Папроцкий подчеркнул, что "ни один гражданин Украины не может быть обвинен или, в конце концов, осужден за любые действия, направленные против России".

В результате суд не согласился выдать подозреваемого немецкой стороне и отменил его меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, украинца Владимира Ж. задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что экстрадиция задержанного украинца не отвечает интересам Польши.

Кроме того, Верховный суд Италии в среду отменил решение об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова в Германию, где ему инкриминируют причастность к подрыву российских газопроводов "Северные потоки".