Аэропорт Мюнхена закрывали из-за неизвестных дронов

Немецкий аэропорт Мюнхена был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.

Об этом сообщила федеральная полиция, передает AP, пишет "Европейская правда".

О "подозрительных наблюдениях" сообщили несколько человек, включая сотрудников службы безопасности и работников аэропорта.

Наблюдения произошли около 22:00 по местному времени в течение примерно 30 минут, а затем снова около 23:00.

В аэропорту подчеркнули, что влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса были перенаправлены – два из них позже смогли приземлиться в Мюнхене – а один вылет был отменен.

Федеральная полиция заявила, что не обнаружила в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц.

Поздно вечером 18 октября аэропорт снова открылся, а на следующий день утром авиационное движение работало в обычном режиме.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда дроны влияют на работу аэропортов в Германии. В связи с этим земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример принятый правительством Баварии закон.

Однако в Бундестаге говорят, что Германии, вероятно, придется изменять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые в настоящее время существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.

Недавно немецкая ассоциация авиакомпаний призвала сбивать дроны над аэропортами.