Аеропорт Мюнхена закривали через невідомі дрони

Німецький аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий ввечері 18 жовтня після повідомлень про невідомі дрони.

Про це повідомила федеральна поліція, передає AP, пише "Європейська правда".

Про "підозрілі спостереження" повідомили кілька осіб, включно з співробітниками служби безпеки та працівників аеропорту.

Спостереження відбулися близько 22:00 за місцевим часом протягом приблизно 30 хвилин, а потім знову близько 23:00.

В аеропорту наголосили, що вплив на рейси та пасажирів був незначним. Три рейси були перенаправлені – два з них пізніше змогли приземлитися в Мюнхені – а один виліт був скасований.

Федеральна поліція заявила, що не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб.

Пізно ввечері 18 жовтня аеропорт знову відкрився, а наступного дня вранці авіаційний рух працював у звичайному режимі.

Варто зазначити, що це не вперше, коли дрони впливають на роботу аеропортів у Німеччині. У зв’язку з цим земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад ухвалений урядом Баварії закон.

Проте у Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.

Нещодавно німецька асоціація авіакомпаній закликала збивати дрони над аеропортами.