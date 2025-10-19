Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk

Литовские Вооруженные силы сообщили о получении первых вертолетов UH-60M Black Hawk, заказанных в Соединенных Штатах.

Как пишет "Европейская правда", об этом они сообщили в Facebook.

Вооруженные силы Литвы показали фото первых литовских вертолетов UH-60M.

"Первые „Черные ястребы" Литовской армии. Первые с триколором и Крестом Витиса", – говорится в сообщении.

Фото: Вооруженные силы Литвы

Литва приобрела вертолеты UH-60 Black Hawk в 2020 году. В прошлом году на авиабазе Шяуляй был открыт ангар для хранения, содержания и обслуживания вертолетов.

Вертолеты должны усилить тактическую мобильность и поддержку сухопутных войск Литвы и повысить способность быстро реагировать на угрозы и чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось, что первые Black Hawk должны были прибыть в Литву к лету 2025 года.

Литва является крупнейшим покупателем оружия США среди стран Балтии. В следующем году страна планирует потратить на оборонные нужды 5,38% ВВП.