Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk
Новости — Воскресенье, 19 октября 2025, 18:23 —
Литовские Вооруженные силы сообщили о получении первых вертолетов UH-60M Black Hawk, заказанных в Соединенных Штатах.
Как пишет "Европейская правда", об этом они сообщили в Facebook.
Вооруженные силы Литвы показали фото первых литовских вертолетов UH-60M.
"Первые „Черные ястребы" Литовской армии. Первые с триколором и Крестом Витиса", – говорится в сообщении.
Литва приобрела вертолеты UH-60 Black Hawk в 2020 году. В прошлом году на авиабазе Шяуляй был открыт ангар для хранения, содержания и обслуживания вертолетов.
Вертолеты должны усилить тактическую мобильность и поддержку сухопутных войск Литвы и повысить способность быстро реагировать на угрозы и чрезвычайные ситуации.
Ранее сообщалось, что первые Black Hawk должны были прибыть в Литву к лету 2025 года.
Литва является крупнейшим покупателем оружия США среди стран Балтии. В следующем году страна планирует потратить на оборонные нужды 5,38% ВВП.