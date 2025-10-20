Нидерланды сократили обмен разведданными с США

Нидерландские разведывательные службы сократили обмен разведданными с коллегами в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в публикации NL Times на основе интервью руководителей ведомств для de Volkskrant, пишет "Европейская правда".

Руководитель Службы разведки и безопасности AIVD Эрик Акербом и руководитель Службы военной разведки и безопасности MIVD Петер Ресинк в интервью признали, что ведомства изменили подход к сотрудничеству с американскими ЦРУ и Агентством национальной безопасности во времена новой администрации.

"Это правда, что мы теперь иногда не говорим некоторые вещи", – отметил Ресинк.

Акербом отметил, что "иногда надо отдельно в каждом случае думать, можно ли этой информацией делиться, или лучше не надо".

В то же время оба отметили, что Нидерланды на фоне войны России против Украины и растущего осознания угрозы для Европы очень активизировали сотрудничество с другими европейскими коллегами, особенно из Великобритании, Германии, Франции, Северной Европы и Польши.

Руководители ведомств также сказали, что российские спецслужбы устраивают "десятки успешных кибератак" против Нидерландов каждый год, нацеливаясь и на частные компании, и госучреждения.

