Нидерланды сократили обмен разведданными с США
Нидерландские разведывательные службы сократили обмен разведданными с коллегами в Соединенных Штатах.
Об этом говорится в публикации NL Times на основе интервью руководителей ведомств для de Volkskrant, пишет "Европейская правда".
Руководитель Службы разведки и безопасности AIVD Эрик Акербом и руководитель Службы военной разведки и безопасности MIVD Петер Ресинк в интервью признали, что ведомства изменили подход к сотрудничеству с американскими ЦРУ и Агентством национальной безопасности во времена новой администрации.
"Это правда, что мы теперь иногда не говорим некоторые вещи", – отметил Ресинк.
Акербом отметил, что "иногда надо отдельно в каждом случае думать, можно ли этой информацией делиться, или лучше не надо".
В то же время оба отметили, что Нидерланды на фоне войны России против Украины и растущего осознания угрозы для Европы очень активизировали сотрудничество с другими европейскими коллегами, особенно из Великобритании, Германии, Франции, Северной Европы и Польши.
Руководители ведомств также сказали, что российские спецслужбы устраивают "десятки успешных кибератак" против Нидерландов каждый год, нацеливаясь и на частные компании, и госучреждения.
