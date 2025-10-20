У Трампа назвали сумму, которая нужна для восстановления сектора Газы

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, сколько может стоить восстановление разрушенного бомбардировками сектора Газы.

Его слова цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

По мнению специального посланника Дональда Трампа, восстановление и реконструкция сектора Газы после двух лет войны может стоить около $50 млрд.

"Возможно, чуть меньше, а возможно, чуть больше", – отметил он.

В то же время он считает, что для этого региона "это не так уж и много денег".

В этом контексте стоит напомнить, что в феврале Трамп опубликовал в своих соцсетях видео,

в котором показал свое видение будущего сектора Газы, сгенерированное искусственным интеллектом.

Короткий ролик начинается со сцен разрушений в секторе Газы, тотально разрушенном военной операцией Израиля в ответ на атаку террористов ХАМАС на государство 7 октября, и с надписи "Газа 2025... Что дальше?". Далее на видео показана территория, превращенная в "ближневосточную Ривьеру" с экзотическими пляжами, небоскребами, роскошными яхтами и веселящимися людьми.

Отметим, 13 октября президент США и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Однако через несколько дней армия обороны Израиля сказала, что боевики ХАМАС вышли из тоннеля в районе Рафаха, который в основном контролируется израильской армией, и выпустили противотанковую ракету по израильскому транспортному средству.

В ответ израильская армия осуществила около 20 воздушных ударов по целям ХАМАС в районе Рафаха и в других частях Газы. Израиль также решил закрыть все переходы в Газу и прекратить доставку гуманитарной помощи.

После этого США провели переговоры с израильской стороной.