Испания хочет инициировать отказ от сезонного перевода часов на уровне ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не видит смысла в переводе часов и что он вернет этот вопрос на обсуждение на уровне ЕС.

Как сообщает El Pais, пишет "Европейская правда", об этом Санчес заявил в видеообращении в связи с очередным приближением даты осеннего перевода часов.

Премьер заявил, что считает эту практику устаревшей и что будет снова поднимать этот вопрос в ЕС.

"Честно говоря, я уже не вижу в этом смысла. Во всех опросах среди испанцев и европейцев большинство – против перевода стрелок", – сказал Санчес.

Он напомнил, что шесть лет назад Европарламент уже голосовал в пользу такого предложения.

Санчес отметил, что Испания поднимет этот вопрос на заседании Совета ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики на этой неделе, чтобы стрелки перестали переводить с 2026 года.

Вопрос не был в первоначальной повестке дня, но испанский министр Йоан Гройсар в ремарках перед началом встречи сказал, что попросил о его рассмотрении, чтобы "возобновить дебаты об экономии времени с дневным светом".

Испания планирует приводить аргументы о том, что отказ от перевода стрелок поддерживает большинство населения стран ЕС, что доказательств экономии электроэнергии благодаря переводу стрелок не хватает, а также – что сезонное изменение времени негативно влияет на комфорт и здоровье людей.

Ранее о намерении поднять вопрос об отмене сезонного перевода стрелок звучало и от Литвы, которая будет председательствовать в ЕС через год.

Идея отмены летнего времени, когда стрелки часов переводятся на час вперед в период с конца марта до конца октября, обсуждается в ЕС с 2010-х годов.

Европейская комиссия и Европарламент поддерживают идею отмены летнего времени, но большинство стран-членов еще не присоединились к ней.

Сторонники перевода стрелок считают, что это позволяет эффективнее использовать длинные летние дни. Критики приводят аргументы о вреде для здоровья.

