Как в ЕС ужесточают наказание за нарушение санкций против РФ и что должна сделать Украина

В апреле 2024 года Европейский Союз сделал шаг, которого международное сообщество ждало более двух лет после начала полномасштабного вторжения России – принял Директиву 2024/1226 о криминализации нарушения санкций.

Директива установила единые для всех государств-членов минимальные стандарты, в частности определила, какие действия считать преступлениями, какие наказания за них должны быть предусмотрены и как наладить расследование и межведомственное сотрудничество. На адаптацию национального законодательства страны-члены ЕС имели год – до 20 мая 2025 года.

Однако, как показало исследование Аналитического центра "Институт законодательных идей", на практике процесс адаптации законодательства ЕС к национальным правовым системам государств-членов оказался значительно сложнее, чем ожидалось.

О лидерах и аутсайдерах процесса, различных подходах к адаптации, а также о вызовах для Украины читайте в статье руководителя проектов "Института законодательных идей" Андрея Климосюка Наказание неизбежно? Как страны ЕС криминализируют нарушение санкций. Далее – краткое изложение статьи.

По состоянию на июль 2025 года 18 государств-членов ЕС все еще не сообщили Еврокомиссию о полной адаптации директивы в свои национальные законодательства.

Своевременно справились только Эстония и Финляндия.

Литва, Латвия и Швеция приняли необходимые акты в срок, но они вступили в силу уже после установленного срока.

Лидерство в вопросе адаптации продемонстрировали страны Балтии и Скандинавии – регионы, которые исторически наиболее остро ощущают угрозу со стороны России. Однако они выбрали разные технические подходы к транспозиции Директивы.

Зато Словакия, Дания, Чехия, Венгрия и Кипр завершили законодательный процесс с опозданием.

Греция, Испания, Мальта, Германия, Польша и Румыния подготовили и опубликовали имплементационные проекты, которые находятся на стадии обсуждения.

Италия же значительно опаздывает с транспозицией.

Причины несоблюдения сроков разнообразны и связаны со спецификой национальных правовых систем.

Несмотря на разные подходы к адаптации, большинство стран установили наказания за нарушение санкций, которые значительно превышают минимальные стандарты Директивы.

Такое ужесточение наказаний демонстрирует, что государства понимают не только юридическую, но и геополитическую природу санкционных нарушений, поскольку речь идет о прямой помощи агрессору и подрыве коллективных усилий ЕС в противодействии агрессии.

Только в течение лета 2025 года иностранные суды вынесли семь приговоров.

Они привели к лишению свободы нарушителей, а также штрафам и конфискациям на сумму более €9 млн.

В то же время в Украине, которая больше всего страдает от российской агрессии, подобная система находится только на стадии формирования.

В то время как страны-партнеры усиливают ответственность, в Украине до сих пор отсутствует отдельная норма, устанавливающая уголовную ответственность за нарушение санкций.

Законопроект №12406, который должен это исправить, до сих пор ожидает окончательного одобрения. Ко второму чтению его дополнили вредными поправками, против которых выступила общественность.

Для Украины Директива 2024/1226 является четким ориентиром того, каким должно быть наше законодательство на пути к ЕС, поэтому для эффективной адаптации ее положений необходимо перенять ряд норм (о них в полной версии статьи).

Принятие законопроекта №12406 является критически важным как для выполнения евроинтеграционных обязательств, так и для защиты национальной безопасности в условиях продолжающейся войны.

Подробнее – в материале Андрея Климосюка Наказание неизбежно? Как страны ЕС криминализируют нарушение санкций.