Верховная Рада одобрила закон о кредитном соглашении и меморандуме для получения 90 млрд евро от ЕС

В четверг Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении и в целом законопроект о кредитном соглашении и меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"За" проголосовали 298 народных депутатов.

Кроме того, 276 народных избранников проголосовали за то, чтобы направить проект на безотлагательное подписание спикером ВР и президентом Украины.

Меморандум касается макрофинансовой помощи на сумму 8,35 млрд евро, получение которой предполагает выполнение Украиной ряда требований.

Меморандум был подписан в Брюсселе 20 мая, а Кредитное соглашение – 27 мая 2026 года.

Принятие документов Верховной Радой, а также следующий шаг – утверждение 24 государствами ЕС, которые предоставляют Украине 90 млрд в рамках механизма усиленного сотрудничества (27 государств ЕС без Венгрии, Словакии и Чехии), – позволят ЕС как можно быстрее перечислить первый транш кредита.

По данным источников "ЕвроПравды", первый транш макрофинансовой помощи бюджету Украины в рамках займа на 90 млрд евро в сумме 3,2 млрд евро должен поступить ориентировочно в середине июня.

Ранее "ЕвроПравда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна принять важные законопроекты. В основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии.

Речь идет о реформах в области верховенства права и противодействия коррупции, в реализации которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.

