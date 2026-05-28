Зеленский встретится в Швеции с премьером на фоне сообщений о передаче Gripen

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг встретится в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, который, по данным СМИ, должен объявить о сделке по передаче истребителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило правительство Швеции, информирует шведский вещатель SVT.

В 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву) Кристерссон встретится с Владимиром Зеленским.

В 13:00 (14:00 по Киеву) состоится совместная пресс-конференция на тему "международного сотрудничества в авиации". Вероятно, речь идет о соглашении по истребителям Gripen.

"Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят агрессивную войну России против Украины и двустороннее сотрудничество в области обороны между Швецией и Украиной. Министр обороны Пол Йонсон также будет присутствовать на визите", – сообщило правительство Швеции.

Согласно информации Aftonbladet, ожидается, что правительство Швеции объявит о передаче Украине нескольких истребителей JAS 39 C/D Gripen.

В октябре 2025 года Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерении продать Украине 100–150 истребителей Gripen серии Е.

Также шведские СМИ сообщали, что Швеция может предоставить чуть больше, чем 10 единиц Gripen версии C/D.

Зеленский анонсировал, что первые Gripen из Швеции могут поступить в 2026 году.