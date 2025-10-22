Зеленский: действия РФ показали, что Tomahawk является для нее влиятельной "картой" Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский видит связь между тем, что Москва продолжает уклоняться от переговоров, и нежеланием США на данном этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

Президент напомнил, что Украина согласилась на мирные предложения президента США Дональда Трампа и что на последней встрече они договорились, что попытаются работать над остановкой боевых действий по текущей линии фронта.

"Вместо этого Россия снова делает все, чтобы сойти с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас – для Украины – стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос – вопрос дальнобойности – дает, возможно, незаменимый ключ к миру. Чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну", – отметил Зеленский.

"Дискуссия о "томагавках" оказалась сильной инвестицией в дипломатию – мы заставили Россию показать, что „томагавки" – это именно та карта, на которую они обращают внимание. Будем говорить с европейцами, с американцами о дальности. Приоритет – ПВО, безусловно", – добавил он.

Западные агентства неофициально узнали, что после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они недавно договорились.

Неназванный представитель Белого дома сказал журналистам, что в Белом доме уже не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки встречи на высшем уровне.