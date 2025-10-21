СМИ: Европа и Украина готовят предложение из 12 пунктов для прекращения войны с Россией

Европейские страны работают с Украиной над предложением из 12 пунктов по прекращению войны России на нынешних линиях боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, за реализацией предложенного плана будет наблюдать мирный совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.

После того, как Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня и обе стороны возьмут на себя обязательства остановить территориальное продвижение, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление повреждений, нанесенных войной, и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.

Санкции против России будут постепенно отменены, хотя около 300 миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка будут возвращены только тогда, когда Москва согласится сделать вклад в послевоенное восстановление Украины. Ограничения будут восстановлены, если Россия снова нападет на Украину.

Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают ни одной оккупированной земли российской, говорят источники.

До сих пор Россия отвергала призывы прекратить боевые действия на существующих линиях, несмотря на массовые жертвы в войне, которая длится уже четвертый год.

Детали плана еще дорабатываются и могут измениться, предостерегают собеседники агентства. Любое предложение также потребует поддержки со стороны Вашингтона, и европейские чиновники могут посетить США на этой неделе.

Это предложение перекликается с призывами Трампа, сделанными на прошлой неделе, немедленно заморозить конфликт на нынешних линиях, прежде чем начинать переговоры.

Европейские лидеры заявили во вторник, что они "решительно поддерживают " немедленное прекращение войны России в Украине на существующих позициях, чтобы создать условия для мирных переговоров.

Президент США заявил после встречи с Зеленским, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны, и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "остановиться" должна не она.

Также СМИ писали, что Путин во время телефонного разговора с президентом США требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на имеющейся линии фронта и отрицал, что призывал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.