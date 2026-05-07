Французский контейнеровоз преодолел Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе

Французский контейнеровоз CMA CGM Saigon появился в Аравийском море после того, как в последний раз его фиксировали в Персидском заливе, что может свидетельствовать об успешном прохождении Ормузского пролива западноевропейским судном на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

По данным систем слежения за судами, во вторник, 5 мая, контейнеровоз заметили вблизи города Рас-Аль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах.

Уже поздно вечером 6 мая судно снова появилось у побережья Омана, указав пунктом назначения Коломбо на Шри-Ланке.

Как отмечается, перерыв в сигналах судна между двумя точками может означать, что оно прошло Ормузский пролив с выключенными транспондерами или в условиях интенсивного заглушения сигналов, которое часто наблюдается в этом районе.

Стоит отметить, что другое судно компании – CMA CGM San Antonio – 5 мая подверглось атаке во время прохождения пролива. В результате инцидента члены экипажа получили ранения, а само судно было повреждено.

Напомним, 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих.

А на следующий день Трамп объявил о временной приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.