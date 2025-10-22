Лувр снова открыт для посетителей после резонансного ограбления

В среду, 22 октября, один из самых известных музеев в мире – парижский Лувр – открылся после того, как несколько дней назад его ограбили.

Об этом пишет Le Parisien, передает "Европейская правда".

Рано утром 22 октября туристы ждали возле музея объявления открытия после того, как три дня назад воры похитили исторические королевские драгоценности, стоимость которых оценивается в 88 млн евро.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии, где некоторые желающие посетить музей ждали открытия 1,5 часа на улице. В 09:00 по местному времени посетителей пустили в здание.

Фото: Х

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении.

Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.

СМИ писали, что после резонансного похищения драгоценностей из Лувра его директор Лоранс де Кар подала заявление об отставке, но Елисейский дворец отказался его принимать.