Лувр знову приймає відвідувачів після резонансного пограбування

У середу, 22 жовтня, один із найвідоміших музеїв у світі – паризький Лувр – відкрився після того, як кілька днів тому його пограбували.

Про це пише Le Parisien, передає "Європейська правда".

Рано-вранці 22 жовтня туристи чекали біля музею на оголошення відкриття після того, як злодії викрали історичні королівські коштовності, вартість яких оцінюють у 88 млн євро.

Користувачі соцмереж публікують світлини, де деякі охочі відвідати музей чекали на відкриття 1,5 години на вулиці. О 9:00 за місцевим часом відвідувачів пустили до будівлі.

Фото: Х

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.

ЗМІ писали, що після резонансного викрадення коштовностей з Лувру його директорка Лоранс де Кар подала заяву про відставку, але Єлисейський палац відмовився її приймати.