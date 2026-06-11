ЕС внесет изменения в правила, чтобы Украина не потеряла деньги за судей антикорсуда

Пересмотр правил программы Ukraine Facility, в рамках которой Украина получает помощь в обмен на реформы, позволит не лишиться средств, несмотря на неполное выполнение прошлогоднего показателя по заполнению вакансий в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом рассказала, отвечая на вопрос "Европейской правды", заместитель министра экономики Дарья Марчак.

Она сообщила, что в рамках пересмотра правил этой программы Евросоюз согласился изменить порядок зачета показателей, измеряемых в цифровом выражении.

"У нас было много количественных показателей, вроде "нанять Х судей", и действовало правило: если Украина выполнила 99% и остался 1% – то нам засчитывали весь этап. В Еврокомиссии согласились, что это неправильно. Сейчас речь идет о возможности засчитать частичное выполнение, если показатель выполнен в значительной степени", – пояснила она.

Марчак в ответ на вопрос ЕП отметила, что новые правила Ukraine Facility будут действовать также для индикаторов прошлой фазы этой программы, включая обязательства Украины заполнить вакансии в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Срок выполнения этого индикатора истек год назад, в середине 2025 года, однако отбор судей оказался проблемой для Киева, и первый конкурс завершился без успеха. На конкурсе, завершившемся в мае, Украина должна была отобрать еще 24 судьи ВАКС, но после отбора квалификационная комиссия одобрила только 22 кандидата.

У Украины есть еще 2 месяца на их назначение, но новый конкурс за это время провести невозможно.

Благодаря новым правилам, Киев получает шанс не потерять средства за выполнение этого показателя (около 300 млн евро).

Также в правительстве рассказали о других изменениях правил финансовой помощи ЕС: теперь все "завязано" на евроинтеграции.

Как сообщалось, во время визита в Киев еврокомиссар Кос предупредила депутатов о возможной потере финансирования. Впрочем, после этого Рада приняла спорный "евроинтеграционный" проект по судебной реформе.