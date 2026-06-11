Норвегия ратифицировала Конвенцию о создании компенсационной комиссии для Украины

Парламент Норвегии единогласно ратифицировал присоединение Норвегии к Конвенции о создании компенсационной комиссии для Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в Х, передает "Европейская правда".

Кроме того, парламент Норвегии проголосовал за заключение соглашения об участии страны в составе руководящего комитета специального трибунала по преступлению агрессии.

"Выражаю благодарность Стортингу за единогласное одобрение присоединения Норвегии к специальному трибуналу и комиссии по вопросам компенсаций", – написал Сибига.

Он также поблагодарил правительство Норвегии и Эспена Барта Эйде за продвижение "этих чрезвычайно важных законопроектов".

"Вместе мы обеспечим полную ответственность за преступление агрессии и другие российские зверства", – написал Сибига.

30 апреля Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии в рамках институциональной системы Совета Европы ратифицировала Верховная Рада Украины.

Помимо Украины, Конвенцию также ратифицировали Ирландия, Эстония, Латвия и Исландия.

Напомним, Конвенция является вторым компонентом международного компенсационного механизма, наряду с Реестром ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, и будущим компенсационным фондом. Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции высокого уровня в Гааге. Тогда его подписали 35 государств и Европейский Союз – рекордное количество.