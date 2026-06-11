В правительстве рассказали о реформе финансовой помощи ЕС: теперь "связано" с евроинтеграцией

В рамках комплексного пересмотра Ukraine Facility – предоставления Украине финансирования ЕС в обмен на реформы – Киев и Брюссель договорились изменить не только перечень требований, но и схему работы этого инструмента.

Об этом рассказала на встрече с журналистами в четверг заместитель министра экономики Дарья Марчак, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Марчак напомнила, что в рамках пакета помощи объемом 90 млрд евро на два года ЕС выделил на 2026 год 8,35 млрд евро по инструменту Ukraine Facility. В четверг премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о согласовании с ЕС нового плана. Впрочем, документ пока не обнародуется.

Дария Марчак подчеркнула, что пересмотр касается не только перечня реформ. "Мы договорились с ЕС об изменении логики Ukraine Facility", – отметила она.

Одно из принципиальных изменений – это то, что теперь документ касается именно евроинтеграционных реформ.

"Мы с ЕС едины во мнении, что перед Украиной уже стоит большой объем законодательной работы в рамках евроинтеграции, и нам всем нужно сосредоточиться именно на этой задаче, поэтому все индикаторы – это только то, что является частью либо "бенчмарков" вступительных переговоров, либо Национальной программы адаптации к праву ЕС", – пояснила заместитель министра.

Также, в рамках изменения логики финансирования, ЕС согласился выплачивать Украине средства раньше предусмотренных планом сроков – если Киев отчитается о проведении определенных реформ с опережением графика.

Также будет предусмотрена возможность получить частичную выплату в случае неполного выполнения количественных индикаторов.

Кроме того, стороны договорились о более частом пересмотре обязательств. "Существует общее согласие, что реальность меняется, поэтому и пересмотр "плана Украины" должен происходить регулярно. В конце года будет пересмотр", – пояснила Марчак.

Как сообщалось ранее, Украина обновила план реформ, к которым привязано финансирование ЕС.

О дальнейших планах и условиях других программ финансирования Украины читайте в статье Условия жесткие, но не последние. Что еще потребует ЕС от Украины за 90 млрд евро.

В то же время вице-премьер Тарас Качка утверждает, что Украина находится на финальном этапе по всем реформам в сфере верховенства права.

"Европейская правда" также готовит более подробную публикацию о новых условиях Ukraine Facility.