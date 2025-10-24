Стармер призовет "коалицию решительных" укрепить дальнобойные способности Украины

Премьер Великобритании Кир Стармер на встрече "коалиции решительных" в пятницу будет призывать обеспечить Украину дальнобойными возможностями и объявит о досрочной передаче Украине более 100 ракет для ПВО.

Об этом сообщили в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Встреча "коалиции решительных" состоится в Лондоне во второй половине дня. Ожидается, что лично присутствовать на ней будут президент Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще около 20 лидеров присоединятся к обсуждению в формате видеосвязи.

Во время разговора премьер Британии планирует призвать мировых лидеров сделать все возможное, чтобы поставить Украину в более сильную позицию накануне зимы.

"Он призовет к действиям, направленным на вывод российской нефти и газа с глобального рынка, завершение работы с замороженными российскими суверенными активами, чтобы разблокировать миллиарды фунтов для финансирования обороны Украины, а также к усилению передачи дальнобойных возможностей", – заявили в правительстве Британии.

Лидеры также обсудят, что еще можно сделать для усиления защиты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Стармер объявит об ускорении британской программы производства ракет, благодаря чему более 100 дополнительных ракет ПВО будет передано Украине раньше запланированного срока.

Этот пакет является частью соглашения между британской промышленностью и Украиной на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, заключенного в марте, которая предусматривает поставку более 5 тысяч легких многоцелевых ракет (LMM) для поддержки обороны Украины.

Контракт втрое увеличил производственные мощности LMM, и благодаря более быстрому, чем ожидалось, прогрессу, поставки дополнительных 140 ракет будут ускорены. Их планируют передать Украине уже зимой.

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Британию, его принял в Виндзорском замке король Чарльз III.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей света.