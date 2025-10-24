Стармер: Британия ускорит программу изготовления 5 тысяч ракет ПВО для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его страна ускоряет свою программу по изготовлению более 5 тысяч ракет для усиления противовоздушной обороны Украины в зимний период.

Об этом он сказал после встречи коалиции решительных в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

"Мы укрепляем противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить ее мирных жителей и энергетическую инфраструктуру. Сегодня я объявляю о том, что мы ускоряем нашу программу, чтобы предоставить Украине более 5 тысяч ракет Lightweight Multirole Missile", – сказал он.

По его словам, эта программа создала сотни рабочих мест в Белфасте и они работают над изготовлением дополнительных 140 ракет, чтобы провести Украину через тяжелую зиму.

Стармер по результатам встречи заявил, что до конца года "коалиция решительных" настроена на дальнейшие действия, направленные на устранение российских нефти и газа с мирового рынка – Стармер говорит, что США "действовали решительно" со своими санкциями и призвал других предпринять эти шаги.

Также он рассчитывает на прогресс в отношении суверенных активов России и разблокирование миллиардов, которые помогут финансировать оборону Украины.

Кроме того, премьер Британии призвал к усилению военного давления на Путина из-за дальнейшего предоставления Украине оружия большой дальности.

О том, что Украина получит более 5 000 ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) RapidRanger и пусковые установки к ним стало известно еще весной.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.