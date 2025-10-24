Туск о скандальных словах Качиньского: "Сумасшедший или российский агент"

Польский премьер-министр Дональд Туск прокомментировал слова лидера крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о якобы намерениях "Брюсселя и Берлина" убрать другие страны ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Качиньский в пятницу открыл программный съезд своей политической силы, предостерегая поляков, что немцы и французы хотят лишить Польшу суверенитета.

Это высказывание вызвало многочисленные споры. В пятницу вечером на слова главы "ПиС" о том, что "Германия и Франция хотят отнять у нас государство", отреагировал премьер-министр Дональд Туск.

"Соседка говорит о таких случаях, что это сумасшедший или российский агент", – написал он.

Ранее высказывание Качиньского прокомментировал вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он сказал, что "впервые в истории угроза для Польши идет из одного направления, а не из двух", и добавил, что "угроза идет с востока, а не с запада, и об этом стоит напомнить политикам "ПиС".

Ранее "ЕП" писала, почему крупнейшая оппозиционная партия Польши может исчезнуть и какие последствия это будет иметь.

Читайте также о том, как "ПиС" планирует вернуть себе власть в Польше.