Туск про скандальні слова Качинського: "Божевільний або російський агент"

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск прокоментував слова лідера найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського про нібито наміри "Брюсселя і Берліна" прибрати інші країни ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Качинський у п’ятницю відкрив програмний з'їзд своєї політичної сили, застерігаючи поляків, що німці та французи хочуть позбавити Польщу суверенітету.

Це висловлювання викликало численні суперечки. У п'ятницю ввечері на слова голови "ПіС" про те, що "Німеччина і Франція хочуть забрати у нас державу", відреагував прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Сусідка говорить про такі випадки, що це божевільний або російський агент", п – написав він.

Раніше висловлювання Качинського прокоментував віцепремʼєр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Він сказав, що "вперше в історії загроза для Польщі йде з одного напрямку, а не з двох", і додав, що "загроза йде зі сходу, а не із заходу, і про це варто нагадати політикам "ПіС".

