ЕС готовит предложения по финансированию Украины в 2026-27: "фокус остается на росактивах"

В предложениях Европейской комиссии по закрытию ЕС финансовых потребностей Украины в 2026-27 годах, которые она готовит к следующему заседанию Европейского совета 18 декабря, будут предложены различные варианты источников финансирования, с основным акцентом на российские замороженные суверенные активы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщила в общении с журналистами главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в Брюсселе 27 октября.

Еврокомиссия продолжает рассматривать замороженные активы ЕС как один из основных источников будущего финансирования Украины.

"В документе с вариантами решений (по финподдержке Украины. – "ЕП")... Мы также рассмотрим другие возможные варианты. Хотя, без сомнения, основное внимание должно оставаться на использовании замороженных активов", – заявила Пиньо.

Она сообщила, что аналитический документ с вариантами финансирования "должен быть вскоре представлен, чтобы Европейский совет мог принять решение на их основе".

Отвечая на вопрос, будет ли охватывать это предложение только российские суверенные активы, замороженные в Бельгии, или также активы в других государствах-членах ЕС, Паула Пиньо отметила, что, поскольку пока предложение от Еврокомиссии не готово, то и указанный вопрос "остается открытым".

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против плана ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов по использованию замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.