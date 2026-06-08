В Финляндии огласили приговор по самому громкому делу об эксплуатации сборщиков ягод

В Финляндии суд признал виновными и присудил реальные сроки двум обвиняемым по самому резонансному делу об эксплуатации сборщиков ягод – трудовых мигрантов из Азии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Лапландии 8 июня огласил приговор по делу о трудовой эксплуатации сборщиков ягод из Таиланда, которое считается крупнейшим в Финляндии делом о торговле людьми.

Ключевого обвиняемого, бывшего исполнительного директора фирмы Polarica Marjanhankinta Oy Юкку Кристо приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а вторую фигурантку по имени Кальякорн Фонгфит – к 9 месяцам тюрьмы за 78 случаев трудовой эксплуатации.

В дополнение, Кристо запретили заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет и лишили его воинского звания.

Фонгфит смягчили второй приговор ввиду того, что прошлой осенью ее уже приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы по схожим обвинениям.

Оба осужденных и фирма Polarica Marjanhankinta Oy должны будут выплатить 500 тысяч евро компенсаций пострадавшим таиландцам за финансовые потери и моральный ущерб; возместить государственные расходы на адвокатов для пострадавших трудовых мигрантов в размере 400 тысяч евро и еще 20 тысяч – за расходы на предоставление доказательств. Фирме дополнительно присудили корпоративный штраф на 150 тысяч евро.

Прокуроры считают приговоры недостаточными, поскольку настаивали на учете отягчающих обстоятельств – угроз, применения силы и т.д. в отношении пострадавших – и планируют подавать апелляцию. Сторона обвинения требовала для обоих 5 лет тюрьмы, а на последнем этапе процесса усилила свой запрос до 6 лет для первого и 5,5 лет для второй.

В то же время адвокат осужденных также сообщил, что они собираются обжаловать решение.

Также в Финляндии раскрыли многолетний картель на рынке диких ягод.

Ягодный бизнес в Финляндии является одной из рисковых сфер с точки зрения соблюдения прав работников – львиная доля которых являются сезонными трудовыми мигрантами из бедных стран.

В прошлом году в Испании разоблачили трудовую эксплуатацию более 50 граждан Румынии.