Орбан впервые посетит Брюссель после поражения на выборах

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе впервые после своего провала на парламентских выборах посетит Брюссель, где примет участие в саммите ультраправой политической группы Европарламента "Патриоты за Европу".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.

17 июня Орбан присоединится к встрече других лидеров "Патриотов за Европу", в частности к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу, которые соберутся в Брюсселе перед саммитом Европейского совета 18-19 июня.

На заседании Евросовета Венгрию будет представлять ее новый премьер-министр Петер Мадьяр, что станет первым саммитом без Орбана за 16 лет.

Основанная в 2024 году, группа "Патриоты Европы" является третьей по величине политической группой в Европарламенте с 85 мандатами.

Ожидается, что во время своего визита в Брюссель бывший премьер-министр Венгрии проведет пресс-конференцию.

После своего поражения на парламентских выборах 12 апреля Орбан в значительной степени отошел от публичной жизни и отсутствовал в социальных сетях. Он не занял свое место в венгерском парламенте, но сохранил пост председателя партии "Фидес". Экс-премьер пообещал возглавить обновленную политическую силу в течение следующего года.

Поражение на выборах вызвало критику со стороны однопартийцев Орбана. Некоторые члены партии поставили под сомнение как его лидерство, так и кампанию, которая была сосредоточена преимущественно на войне в Украине.

Ранее СМИ писали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан получит должность в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани в апреле заявил, что экс-премьер Венгрии готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.