СМИ: Лидеры США и Израиля провели второй за сутки разговор

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели уже второй за сутки разговор на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом CNN сообщил неназванный собеседник в Израиле, пишет "Европейская правда".

По словам источника, Трамп и Нетаньяху недавно провели второй за последние 24 часа телефонный разговор. Его подробности не сообщаются.

Звонок состоялся еще до появления в СМИ заявления Тегерана о приостановке боевых действий против Израиля.

В предыдущем телефонном разговоре, по словам источника в США, Трамп просил Нетаньяху воздержаться от ответного удара после атаки Ирана против Израиля – чего он в итоге не сделал.

Как известно, утром в понедельник Трамп призвал Израиль и Иран "прекратить стрелять", а впоследствии заявил, что они "стремятся достичь перемирия".

В материале CNN предполагают, что Нетаньяху либо открыто поступил вопреки Трампу, либо этот шаг был скоординирован и лишь публично представлен так, чтобы не навредить дипломатическим усилиям США.

Ранее Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любое соглашение, достигнутое между США и Ираном.

Между тем в Тегеране заявили, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.