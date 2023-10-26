Шведская полиция попросила не использовать муляжи оружия в костюмах на Хэллоуин

В Швеции полиция обратилась с призывом не использовать в костюмированных образах к Хэллоуину муляжи оружия, чтобы избежать недоразумений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Правоохранители призвали тех, кто готовит себе костюмы на Хэллоуин, не использовать муляжи оружия, поскольку на фоне последних инцидентов в стране это может привести к опасным ситуациям.

Предупреждение касается в том числе детей, вне зависимости от возраста.

"Определенная тенденция есть уже несколько лет. Но в последнее время стало особенно заметно, что преступники пытаются использовать детей для совершения насильственных действий. Поэтому люди стали более настороженными", – прокомментировал сотрудник полиции региона Ост Джонни Густафссон.

Как сообщалось, премьер Швеции Ульф Кристерссон собрал в октябре заседание Совета нацбезопасности для обсуждения того, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.

С начала года в стране произошло более 120 взрывов в жилых домах, которые связывают с выяснением отношений между конкурирующими бандами. Среди последних – сентябрьские взрывы в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг, а также взрыв 23 октября в районе Стокгольма.