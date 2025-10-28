В Испании закрыли аэропорт Аликанте из-за подозрительного дрона

В Испании вечером в понедельник над взлетно-посадочной полосой аэропорта Аликанте-Эльче обнаружили неизвестный беспилотник, в результате чего воздушное движение приостановили на два часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Государственный оператор аэропортов Aena сообщил об инциденте Гражданской гвардии и Национальной полиции, которые начали расследование с целью установить происхождение беспилотника и выяснить, кто им управлял.

Дрон был замечен в 20:53 по местному времени в районе взлетно-посадочной полосы.

В соответствии с установленным протоколом, аэропорт был закрыт примерно до 23:00 и вновь открыт только после того, как можно было исключить присутствие большего количества беспилотников.

За это время десять рейсов были перенаправлены на посадку в Валенсию, а также в Мурсию, Пальма-де-Майорку и Барселону.

Кроме того, этот инцидент вызвал многочисленные задержки в запланированных вылетах из аэропорта Аликанте.

Как отмечается, это первый случай, когда аэропорт Аликанте был закрыт для движения из-за обнаружения дрона.

Напомним, 19 октября появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привела к приостановке его работы примерно на 35 минут.

Сообщалось, что ряд европейских стран, и Норвегия в частности, сообщали о пролетах неизвестных беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов.

Аэропорт Мюнхена был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.