В Испании закрыли аэропорт Аликанте из-за подозрительного дрона
В Испании вечером в понедельник над взлетно-посадочной полосой аэропорта Аликанте-Эльче обнаружили неизвестный беспилотник, в результате чего воздушное движение приостановили на два часа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.
Государственный оператор аэропортов Aena сообщил об инциденте Гражданской гвардии и Национальной полиции, которые начали расследование с целью установить происхождение беспилотника и выяснить, кто им управлял.
Дрон был замечен в 20:53 по местному времени в районе взлетно-посадочной полосы.
В соответствии с установленным протоколом, аэропорт был закрыт примерно до 23:00 и вновь открыт только после того, как можно было исключить присутствие большего количества беспилотников.
За это время десять рейсов были перенаправлены на посадку в Валенсию, а также в Мурсию, Пальма-де-Майорку и Барселону.
Кроме того, этот инцидент вызвал многочисленные задержки в запланированных вылетах из аэропорта Аликанте.
Как отмечается, это первый случай, когда аэропорт Аликанте был закрыт для движения из-за обнаружения дрона.
Напомним, 19 октября появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привела к приостановке его работы примерно на 35 минут.
Сообщалось, что ряд европейских стран, и Норвегия в частности, сообщали о пролетах неизвестных беспилотников вблизи аэропортов и военных объектов.
Аэропорт Мюнхена был временно закрыт вечером 18 октября после сообщений о неизвестных дронах.