В Іспанії закривали аеропорт Аліканте через появу підозрілого дрона

Новини — Вівторок, 28 жовтня 2025, 11:25 — Ірина Кутєлєва

В Іспанії ввечері у понеділок над злітно-посадковою смугою аеропорту Аліканте-Ельче виявили невідомий безпілотник, внаслідок чого повітряний рух припиняли на дві години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Державний оператор аеропортів Aena повідомив про інцидент Цивільній гвардії та Національній поліції, які розпочали розслідування з метою встановити походження безпілотника і з’ясувати, хто ним керував.

Дрон був помічений о 20:53 за місцевим часом в районі злітно-посадкової смуги.

 Відповідно до встановленого протоколу, аеропорт був закритий приблизно до 23:00, і знову відкритий тільки після того, як можна було виключити присутність більшої кількості безпілотників.

За цей час десять рейсів були перенаправлені на посадку до Валенсії, а також до Мурсії, Пальма-де-Майорки і Барселони.

Крім того, цей інцидент спричинив численні затримки у запланованих вильотах з аеропорту Аліканте.

Як зазначено, це перший випадок, коли аеропорт Аліканте був закритий для руху через виявлення дрона.

Нагадаємо, 19 жовтня поява невідомого дрона у районі аеропорту Пальма-де-Майорки призвела до призупинення його роботи приблизно на 35 хвилин.

Повідомляли, що низка європейських країн, і Норвегія зокрема, повідомляли про прольоти невідомих безпілотників поблизу летовищ та військових обʼєктів.

Аеропорт Мюнхена був тимчасово закритий ввечері 18 жовтня після повідомлень про невідомі дрони.

Іспанія
