НБУ настаивает на необходимости расследования преступления Орбана, связанного с захватом инкассаторов "Ощадбанка"

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный напомнил о необходимости объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей "Ощадбанка", а также адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб.

Об этом говорится в его посте в Facebook, передает "Европейская правда".

Глава НБУ подчеркнул, что абсолютно стандартная, прозрачная, надлежащим образом задокументированная банковская операция была использована для дерзкого преступного нападения.

Он также обратил внимание на синхронный выход после задержания инкассаторов почти идентичных по содержанию постов, авторы которых активно продвигали нарративы то ли бывшей венгерской, а, возможно, и российской преступной власти, формируя вокруг инцидента туман из своих больных домыслов и псевдорасследований.

"Именно от них вы услышали о неправильном маршруте, сербах, неправильном генерале СБУ, коррупционном происхождении средств "военной мафии", неправильно упакованном золоте и прочей чепухе. Где сейчас эти авторы? Почему замолчали, не комментируют?" – спрашивает Пышный.

Он выразил пожелание, чтобы люди запомнили авторов этих вбросов.

"Какой у них был интерес, знали ли они, чем занимаются, чьи "версии" они продвигают, пусть выясняют соответствующие органы. Правда имеет значение", – отметил глава НБУ.

"Национальный банк продолжит взаимодействовать с европейской бюрократией для проведения объективного расследования всех обстоятельств и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный вред. Мы должны получить надлежащую оценку и принять адекватные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", – подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на прошлой неделе возмутился результатами расследования венгерских СМИ, которое подтвердило, что его предшественник, Виктор Орбан, лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте. Это произошло после того, как партия Виктора Орбана "Фидес" проиграла на выборах.

Подробно о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".