Парламент Венгрии проголосовал за сокращение зарплат депутатов на 40%

Парламент Венгрии единогласно проголосовал за законопроект правящей партии "Тиса", который предусматривает существенное сокращение зарплат депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Парламент поддержал законопроект 189 голосами "за" и без единого "воздержался" или "против", он предусматривает сокращение зарплат депутатов и государственной поддержки политических партий.

Партия "Тиса" подала свой законопроект по этому вопросу 28 мая. Этому предшествовало обещание премьера Петера Мадьяра, который говорил, что расточительство предшественников будет устранено, а государственная поддержка депутатов и фракций будет существенно сокращена путем внесения поправок в Закон о парламенте.

Согласно действующим нормам, заработная плата депутатов составляет трехкратный размер средней заработной платы, определенной Центральным статистическим управлением за предыдущий год, начиная с 1 марта каждого года. После внесения поправок в закон вместо коэффициента 3 будет применяться коэффициент 1,8. На практике это означает, что ежемесячное вознаграждение депутатов парламента, которое сейчас составляет 2 182 488 форинтов брутто, после внесения поправок составит 1 309 493 форинтов брутто (примерно 3700 евро).

На днях Петер Мадьяр анонсировал внесение в парламент законопроекта о "коренной трансформации" государственных СМИ, которые в эпоху Виктора Орбана были превращены в информационный рупор власти.

А Управление по вопросам добросовестности Венгрии считает, что деятельность должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза.