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Парламент Венгрии проголосовал за сокращение зарплат депутатов на 40%

Новости — Понедельник, 8 июня 2026, 18:23 — Иванна Костина

Парламент Венгрии единогласно проголосовал за законопроект правящей партии "Тиса", который предусматривает существенное сокращение зарплат депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Парламент поддержал законопроект 189 голосами "за" и без единого "воздержался" или "против", он предусматривает сокращение зарплат депутатов и государственной поддержки политических партий.

Партия "Тиса" подала свой законопроект по этому вопросу 28 мая. Этому предшествовало обещание премьера Петера Мадьяра, который говорил, что расточительство предшественников будет устранено, а государственная поддержка депутатов и фракций будет существенно сокращена путем внесения поправок в Закон о парламенте.

Согласно действующим нормам, заработная плата депутатов составляет трехкратный размер средней заработной платы, определенной Центральным статистическим управлением за предыдущий год, начиная с 1 марта каждого года. После внесения поправок в закон вместо коэффициента 3 будет применяться коэффициент 1,8. На практике это означает, что ежемесячное вознаграждение депутатов парламента, которое сейчас составляет 2 182 488 форинтов брутто, после внесения поправок составит 1 309 493 форинтов брутто (примерно 3700 евро).

На днях Петер Мадьяр анонсировал внесение в парламент законопроекта о "коренной трансформации" государственных СМИ, которые в эпоху Виктора Орбана были превращены в информационный рупор власти.

А Управление по вопросам добросовестности Венгрии считает, что деятельность должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза.

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Венгрия
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