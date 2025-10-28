Польша готова открыть еще два пограничных перехода с Беларусью

Польша будет готова открыть еще два пограничных перехода с Беларусью в ноябре.

Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск во вторник, 28 октября, цитирует Onet, пишет "Европейская правда".

Туск заявил, что в ноябре Польша будет готова открыть два пограничных перехода: в Бобровниках и Кузьнице.

"Что касается Бобровников – там нет логистических проблем, но в Кузьнице дорога S19 не будет полностью готова до конца года, поэтому к тому времени она будет открыта только для транспортных средств весом до 3,5 тонн, а не для более тяжелых", – сказал Туск.

Он отметил, что попросил различные министерства подготовить решение, чтобы его можно было принять на этой неделе. В то же время польский премьер отметил проблему на литовско-белорусской границе.

"Из-за неоднократных провокаций, включая запуск воздушных шаров и другие действия, со стороны Беларуси и России, литовцы несколько десятков часов назад закрыли свой единственный пограничный переход с Беларусью. Поэтому я веду интенсивные переговоры с литовцами, чтобы не удивить их", – заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что его страна должна "проводить последовательную политику в отношении наших соседей".

"Если мы говорим, что можем открыть эти переходы, то это потому, что граница сейчас является такой безопасной, как никогда раньше", – добавил Туск.

Как известно, с 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми. Прекращение пограничного движения действовало в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

В конце сентября страна открыла пограничные переходы Тересполь-Брест и Корощчин-Козловичи.