Станет ли Чехия после выборов "второй Венгрией" и кто может этому помешать

3-4 октября в Чехии проходят парламентские выборы и все прогнозы имеют однозначную оценку – первое место на этих выборах должна занять оппозиционная партия ANO, которую возглавляет экс-премьер Андрей Бабиш. Тем самым он получит реальный шанс вернуться на пост главы чешского правительства.

Многие в Чехии (и не только там) считают победу Бабиша началом разворота внешнего курса страны.

"Мы видим, как идет создание коалиции, которая готовит правительство национальной измены, для которого Брюссель хуже Москвы и которое не будет заботиться о безопасности Чешской Республики", – считает премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Однако такой неприятный для нас сценарий не является гарантированным. Более того, в последние дни накануне выборов возросла вероятность того, что значительной коррекции внешнего курса Чехии все же не произойдет. Даже при условии победы Бабиша.

О том, что влияет на политические расклады в Чехии и что могут изменить парламентские выборы, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Шанс для России, угроза для ВСУ: почему выборы в Чехии так важны для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Результаты последних опросов, проведенных Ipsos, дают партии ANO до 32,6%, тогда как за ее главного оппонента – блок Spolu ("Вместе") премьера Чехии Фиалы – готовы отдать голоса только до 21,1% чехов.

Однако главный риск заключается не столько в самой победе партии ANO (в конце концов, там есть немало вполне проевропейских и проукраинских политиков), сколько в том, кто станет ее коалиционным партнером.

Несмотря на все заявления Бабиша о том, что они планируют самостоятельно получить большинство голосов, ни один из опросов не предусматривает получение ANO парламентского большинства – ни самостоятельно, ни вместе с партией "Автомобилисты за себя" – единственной политической силой, которая напрямую заявляет о готовности создать блок с ними.

Также ни одна из провластных партий не рассматривает для себя возможность не только создания официальной коалиции с ANO, но и даже поддержки правительства меньшинства во главе с Бабишем.

При таком раскладе единственными коалиционными партнерами для Бабиша становятся экстремистские силы.

Это ультраправая SPD Томио Окамуры (последние опросы дают ей четвертое место и поддержку 10,1% избирателей) и ультралевый блок Stačilo! ("Хватит!"; 7,7%), сформированный чешскими коммунистами при участии еще нескольких левых партий.

А вместе с тем SPD и Stačilo! – единственные две политические силы, которые напрямую заявляют о необходимости прекращения помощи Украине и завершения войны на условиях Путина.

Если какая-то из этих политических сил войдет в коалицию с ANO или будет поддерживать правительство Бабиша без формального членства в коалиции, Чехия действительно может стать близким союзником премьера Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо в противостоянии Брюсселю.

Однако, к счастью, такое развитие событий имеет мощного оппонента.

30 сентября президент Чехии Петр Павел обратился к избирателям, призвав их голосовать за такие политические силы, чтобы следующее правительство "защищало наш суверенитет и не оставило нас на произвол России и ее стремления восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе".

Тем самым президент Чехии подтвердил свою позицию, озвученную накануне: он не даст согласия на формирование коалиции, в которой будут представители экстремистских партий.

А еще одна положительная новость заключается в том, что за последние недели настроения в чешском обществе также претерпели изменения – и тоже не в пользу РФ.

Новости о появлении неизвестных беспилотников над европейскими аэродромами вместе с другими военными провокациями РФ изменили настроения как рядовых чехов, так и политиков.

Поэтому, несмотря на все риски (которых остается немало) и все старания "друзей Путина", выборы в Чехии могут оказаться далеко не такими проблемными для нас, как считалось еще недавно.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Шанс для России, угроза для ВСУ: почему выборы в Чехии так важны для Украины.