Шанс для России, угроза для ВСУ: почему выборы в Чехии так важны для Украины

Андрей Бабіш (ліворуч) та його партія наразі суттєво випереджають проурядовий блок на чолі з прем'єром Петром Фіалою (праворуч). Проте формування коаліції може виявитися для Бабіша непосильним завданням

"Ми бачимо, як йде створення коаліції, яка готує уряд національної зради, для якої Брюссель гірший за Москву і яка не піклуватиметься про безпеку Чеської Республіки",– так прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала охарактеризував можливий результат парламентських виборів у країні.

Ці вибори пройдуть у Чехії 3-4 жовтня.

І всі прогнози мають однозначну оцінку – перше місце на цих виборах має здобути опозиційна партія ANO, яку очолює експрем’єр Андрей Бабіш. Тим самим він отримає реальний шанс повернутися на посаду голови чеського уряду.

Багато хто в Чехії (і не лише там) вважає перемогу Бабіша початком розвороту зовнішнього курсу країни.

"Андрей Бабіш постійно ставить під сумнів витрати на оборону, ставить під сумнів підтримку України. А нещодавно він поставив під сумнів, чи пішов би він на допомогу Польщі, якби на неї напали",– перераховує свої претензії до опонента Петр Фіала.

Проте такий неприємний для нас сценарій не є гарантованим. Більш того, в останні дні напередодні виборів зросла ймовірність того, що значної корекції зовнішнього курсу Чехії все ж не відбудеться. Навіть за умови перемоги Бабіша.

Що впливає на політичні розклади у Чехії та що можуть змінити парламентські вибори? Спробуємо розібратися.

Орбан та Фіцо в пошуках третього

"Для нього Віктор Орбан є політичним взірцем для наслідування, політичним другом є Роберт Фіцо. Тому зрозуміло, яку політику він би проводив", – каже про Бабіша прем’єр Фіала.

Немає сумнівів, за кого Віктор Орбан буде вболівати на виборах у Чехії. Адже у нинішньому скликанні Європарламенту ANO – партія Бабіша, який досі позиціонував себе як ліберал, – увійшла у групу крайньоправих партій "Патріоти за Європу", склавши компанію партії Орбана та австрійській ультраправій Партії свободи.

Очікує перемоги Бабіша і влада сусідньої Словаччини. Зокрема, президент Петр Пеллегріні вже заявив, що після перемоги Бабіша політичні відносини між обома країнами значно покращаться.

Очікування, що Чехія складе компанію Угорщині та Словаччині у протистоянні Брюсселю, підкріплюється соціологією.

Результати останніх опитувань, проведених Ipsos, дають партії ANO до 32,6%, тоді як за її головного опонента – блок Spolu ("Разом") прем'єра Фіали – готові віддати голоси лише до 21,1% чехів.

Проте головний ризик полягає не так у самій перемозі партії ANO (зрештою, там є чимало цілком проєвропейських та проукраїнських політиків), як у тому, хто стане її коаліційним партнером.

Попри всі заяви Бабіша, що вони планують самостійно отримати більшість голосів, жодне з опитувань не передбачає отримання ANO парламентської більшості – ані самостійно, ані разом із партією "Автомобілісти за себе" – єдиною політсилою, яка напряму заявляє про готовість блокування з Бабішем (до речі, в останніх опитуваннях "Автомобілісти" вперше демонструють результат 5,4%, що дозволяє подолати 5-відсотковий прохідний бар’єр).

Також жодна з провладних партій не розглядає для себе можливість не лише створення офіційної коаліції з ANO, а й навіть підтримки уряду меншості на чолі з Бабішем.

За таких розкладів єдиними коаліційними партнерами для Бабіша стають екстремістські сили.

Це ультраправа SPD Томіо Окамури (останні опитування дають їй четверте місце та підтримку 10,1% виборців) та ультралівий блок Stačilo! ("Досить!"; 7,7%), сформований чеськими комуністами за участю ще кількох лівих партій. До речі, саме за Stačilo! збирається віддати свій голос експрезидент Чехії Мілош Земан, відомий своїми симпатіями до російської влади.

А разом із тим SPD та Stačilo! – єдині дві політичні сили, які напряму заявляють про необхідність зупинки допомоги України та завершення війни на умовах Путіна.

І варіант, що якась із цих політичних сил увійде до коаліції з ANO або буде підтримувати уряд Бабіша без формального членства у коаліції, є вкрай небезпечним для України.

За такого сценарію Чехія дійсно може стати близьким союзником Орбана та Фіцо.

А головне, в ANO донедавна не виключали такого сценарію. Мовляв, ми не хочемо альянсу з комуністами, проте Stačilo! – це не лише комуністи. А у Stačilo! своєю чергою не виключали співпраці з ANO, пояснюючи це тим, що партія Бабіша має у своїй програмі чимало соціальних ініціатив.

Звичайно, що така коаліція здатна докорінно змінити зовнішню позицію Чехії. Насамперед – зупинити військову допомогу Україні.

Проте, на щастя, такий розвиток подій має потужного опонента.

Ультиматум президента

29 вересня президент Чехії Петр Павел прийняв у себе лідера перегонів Андрея Бабіша.

Причина зустрічі – відновлення кримінальної справи щодо нелегального отримання європейських субвенцій компанію Бабіша Agrofert, що робить можливим навіть запит на екстрадицію політика від європейських правоохоронців.

Тож президент Павел хотів дізнатися, як Бабіш планує "виконувати вимоги закону про конфлікт інтересів, якщо йому буде доручено сформувати уряд після жовтневих парламентських виборів".

Президент Петр Павел та Андрей Бабіш. Прага, 29 вересня 2025 року Фото пресслужби президента Чехії

Такий крок глави держави сам по собі є досить прозорим натяком – поважаючи право партії-переможця виборів висунути прем’єра, президент хотів би бачити на цій посаді когось іншого, хто не має проблем із законом.

А вже наступного дня президент звернувся до виборців, закликавши їх голосувати за такі політичні сили, щоб наступний уряд "захищав наш суверенітет та не залишив нас на милість Росії та її прагнення відновити сферу впливу в Центральній та Східній Європі".

Тим самим президент Чехії підтвердив свою позицію, озвучену напередодні:

він не дасть згоду на формування коаліції, в якій будуть представники екстремістських партій.

Президент Павел не назвав напряму, кого він вважає екстремістами, негідними працювати в уряді. Проте для чехів це не є загадкою – йдеться про SPD та Stačilo!

А головне, ці політичні сили самі чудово зрозуміли, про кого мова.

27 вересня представники руху Stačilo! провели мітинг під Празьким Градом – офіційною резиденцією президента. "Мені сумно, що ми змушені закликати президента поважати вибори", – заявила лідерка комуністів Катержина Конечна.

"Я змушений попередити президента, що він має довірити переможцю виборів формування уряду", – вторить їй євродепутат Іван Давид.

Одночасно заява президента розколола юристів. Одні згадують президента Земана – єдиного главу чеської держави, який відмовився схвалювати урядові призначення. Тоді цей крок вважався таким, що явно суперечить конституції.

То виходить, що і президент Павел йде на таке порушення основного закону? Не зовсім.

Інша точка зору полягає в тому, що зважаючи на те, що SPD та Stačilo! виступають проти членства Чехії у ЄС та НАТО, відмовляючи їм, президент виступає на захист конституції – що є не лише його правом, а й прямим обов’язком.

Хай там як, а жорстка позиція президента Павела здатна повністю змінити коаліційні розклади та поламати план Кремля.

А ще одна позитивна новина полягає в тому, що за останні тижні настрої у чеському суспільстві також зазнали змін – і теж не на користь РФ.

Передвиборчий мітинг "Піратів" із гаслами проти Бабіша та РФ. Прага, 28 вересня 2025 року Фото пресслужби партії

Вибори на тлі провокацій РФ

"Ми не хочемо, щоб тут була Росія", – під такими гаслами 28 вересня, в останню неділю перед виборами, у Празі пройшов багатотисячний мітинг, організований асоціацією "Мільйон моментів за демократію".

Тему протистояння з Росією активно використовували партії чинної коаліції, протиставляючи себе позиції Бабіша, який називає себе "дипломатом, а не воїном" та обіцяв заморозити "снарядну ініціативу" для України.

Проте успіх цій стратегії, як не дивно, забезпечила сама Росія.

Новини про появу невідомих безпілотників над європейськими аеродромами разом з іншими військовими провокаціями РФ змінили настрої як пересічних чехів, так і політиків.

Як наслідок, на великих передвиборчих дебатах, які також пройшли 28 вересня, всі політичні сили, окрім двох "екстремістів", були однозначні – головною загрозою для Чехії є саме РФ.

Показово, що цю тезу підтримали не лише в ANO, а й євроскептики-автомобілісти.

Це розуміння також підсилила інформація від міністра внутрішніх справ Віта Ракушана про те, що Чехія стала явною мішенню російських кібератак.

"Останніми тижнями ми стикаємося з DDoS-атаками, які в багатьох випадках, як було доведено, походять з Росії", – заявив він, також згадавши про появу проросійських акаунтів у чеських соцмережах – щось подібне до того, як РФ діяла у Молдові.

Більш того, російська загроза може навіть створити електоральне диво – дати шанс на збереження влади чинній коаліції.

Останні опитування, оприлюднені 30 вересня, демонструють падання рівня популярності ANO. Натомість партії коаліції, а також "Пірати" (які були у коаліції, проте покинули її) сумарно можуть отримати близько 40% голосів виборців.

І якщо ця тенденція матиме продовження – ймовірність збереження влади чинною коаліцією стає цілком можливою.

Але навіть якщо цього не станеться – ANO доведеться коригувати свою зовнішньополітичну програму.

В тому числі – шукаючи підтримки у своїх опонентів.

Перший крок до цього вже зроблено – в партії Бабіша стали набагато обережніше коментувати відмову від "снарядної ініціативи" – тепер там знову воліють говорити про необхідність очищення "допомоги Україні від корупційних ризиків".

Тож попри всі ризики (яких залишається чимало) та всі старання "друзів Путіна", вибори у Чехії можуть виявитися далеко не такими проблемними для нас, як вважалося ще нещодавно.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"