WSJ рассказало подробности планов Украины и США по масштабной сделке о дронах

Украина и США планируют заключить соглашение о дронах, по которому Киев поделится с Вашингтоном своей проверенной в боях технологией дронов в обмен на роялти или другие формы компенсации – стоимость сделки может достичь миллиардов долларов.

Об этом говорится в публикации издания The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Команда украинцев во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым на этой неделе находится в Вашингтоне для переговоров по соглашению с представителями Пентагона и Государственного департамента. Впрочем, по сообщению издания Telegraph, из-за шатдауна в США переговоры оказались в подвешенном состоянии.

Между тем, представитель правительства США заявил изданию, что заключение детализированного соглашения, стоимость которого может достигать миллиардов долларов, вероятно, займет несколько месяцев.

Хотя американские компании производят высокотехнологичные беспилотники, украинцы значительно опережают их в массовом производстве дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность в бою.

"Это просто реальность, что нам нужны украинские дронные технологии в США", – прокомментировал Уильям Макналти, партнер американского венчурного фонда UA1, который инвестировал в восемь украинских оборонных компаний.

Соглашение о дронах является частью пакета, который включает отдельное "мегасоглашение", в рамках которого Украина надеется приобрести в США вооружение на десятки миллиардов долларов, заявил в субботу Владимир Зеленский. Украина надеется, что это соглашение будет включать ракеты большой дальности, которые расширят ее ударные возможности против России.

Представитель правительства США заявил, что соглашение о дронах направлено на то, чтобы американские силы смогли воспользоваться конкурентным преимуществом Украины в сфере БпЛА.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, США и Украина рассматривают несколько различных механизмов для облегчения передачи дронных технологий из Киева в США. Среди них – соглашения, по которым украинские компании будут передавать американским свои технологии и прототипы дронов в обмен на роялти, или вариант, когда украинская компания открывает дочернее предприятие в США для производства дронов.

Еще одна возможность – закупка дронов непосредственно в Украине для нужд американских военных.

Любое соглашение по дронным технологиям должно обеспечить доступ к технологиям и системам частных украинских производителей дронов. По данным Украинской ассоциации производителей оружия, в стране действует более 300 компаний, производящих дроны.

Широкое использование китайских деталей в украинских дронах является проблемой, которую нужно будет урегулировать. Американские компании, которые будут получать украинские дроны и технологии, не могут использовать китайские комплектующие из-за требований безопасности цепочек поставок.

Будущее соглашение имеет политическое значение, ведь Киев стремится укрепить связи с Дональдом Трампом, чья поддержка Украины была непоследовательной.