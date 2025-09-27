Українська делегація проведе технічні зустрічі у США щодо купівлі зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з кінця вересня і на початку жовтня українська делегація проведе у США технічні зустрічі щодо купівлі зброї.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив на брифінгу, який транслював "Укрінформ".

Зеленський розповів пресі про результати переговорів, які він провів з американським президентом Дональдом Трампом.

"У нас (на переговорах. – Ред.) була домовленість щодо покупки відповідної зброї у Сполучених Штатів Америки через різні програми. Всі технічні зустрічі, починаючи з кінця вересня і початку жовтня, проведе українська делегація в Сполучених Штатах Америки. Головні речі ми проговорили з президентом, погодили. Тепер переходимо до практичного втілення", – сказав Зеленський.

Він окреслив цю домовленість як "mega deal щодо покупки зброї від Америки".

Також, за його словами, він обговорив із Трампом угоду щодо купівлі українських дронів.

"Проговорили drone deal. І також технічні команди починають працювати над цією угодою. Це наші дрони, які будуть напряму купувати США", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв'ю після зустрічі з Трапом Зеленський сказав, що президент США прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Києву вражати цілі в Москві.

За інформацією ЗМІ, президент України попросив США про ракети Tomahawk під час закритої зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Сам Трамп після зустрічі із Зеленським несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.