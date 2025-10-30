В Нидерландах победителя парламентских выборов, вероятно, будут определять еще несколько дней из-за исторически минимального разрыва между лидерами – либеральной центристской политсилой "Демократия 66" (D66) и ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам NOS.

Отрыв D66 от партии Вилдерса пока составляет лишь 1894 голоса, обработано уже более 99% результатов. Сначала либералы лидировали с минимальным преимуществом в примерно 2000 голосов, впоследствии уступив ультраправой Партии свободы. С поступлением еще части голосов разрыв между ними снова сократился.

Это первая за десятилетие ситуация, когда между лидерами гонки настолько незначительный разрыв. Последний раз подобный случай был на выборах 1952 года, когда Католическая народная партия и лейбористы получили по 30 мандатов.

После реформы 1956 года, когда количество мандатов стало составлять 150, еще не было ни одного случая, чтобы конкурирующие крупнейшие партии получили равное количество мандатов.

В Амстердаме подсчет голосов еще продолжается, а из-за минимальной разницы между лидерами вес каждого бюллетеня становится еще больше.

Избирательная комиссия обязала проводить пересчет в случае расхождения более чем на 2% между избирателями, явившимися на участок, и количеством бюллетеней на участке. Однако массовые пересчеты считают крайне маловероятным сценарием.

Впрочем, уже очевидно, что партия Вилдерса теряет 11 мандатов, по сравнению с предыдущим созывом.

Напомним, парламентские выборы в Нидерландах 29 октября были досрочными. Их спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

