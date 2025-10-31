Орбан хочет объяснить Трампу, почему Венгрия зависит от российской нефти

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом он хочет объяснить, почему Венгрия зависит от российских энергоносителей.

Заявление главы венгерского правительства приводит Telex, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Орбан, поскольку Венгрия не имеет выхода к морю, то она зависит от наземных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в страну.

"И если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергоносителей", – сказал он.

По его мнению, необходимо донести это до американцев, если Венгрия хочет получить какое-то освобождение от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

"Каждое государство имеет право на защиту на национальном уровне от такой системы санкций", – добавил Орбан.

Виктор Орбан ранее говорил, что без российских энергоносителей цены на энергию в Венгрии "взлетят до небес", и "мы пытаемся найти выход, особенно для Венгрии".

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российских нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть. Венгерские чиновники утверждают, что не могут решить эту проблему, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию – о чем им напоминают и в европейских столицах.